АКТИВІЗАЦІЯ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. БРИТАНЦІ І США СВОЇХ НЕ КИДАЮТЬ.

На тлі підвищення градуса напруженості на кордонах Mordorа та «цивілізованої» Європи у соціальних мережах та на тематичних форумах розгорнулися бурхливі баталії. Переконані у своїй правоті користувачі, в міру таланту, посилено залучали нових «адептів» лише у свою «унікальну» та «єдино вірну» секту. Бої місцевого значення велися і на такому віддаленому від «епіцентру» подій ТВД як допомога у посиленні обороноздатності України з боку США та Великої Британії. Не вдаючись у полеміку, просто підіб'ємо листопадові підсумки. Факти - річ уперта і вони, як і раніше, підтверджують готовність стратегічних партнерів реально підтримати Збройні сили України.

Факт №1 - 8 листопада поточного року два катери класу Island вирушили до Одеси з американського порту Балтимор. Ці катери є частиною допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів, які США надають Україні з 2014 року. Катери мають якісно підвищити сумісність Військово-морських сил України із військами НАТО.

Факт №2 - 12 листопада поточного року в Лондоні підписано українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральників та створення в Україні двох військово-морських баз. Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, наданий Україні Великою Британією на десять років. Угода деталізує фінансову сторону домовленостей України та Великобританії.

Факт № 3 - 13 листопада поточного року британське видання The Mirror з посиланням на джерела у Міністерстві оборони повідомило, що оперативна група чисельністю до 600 британських військовослужбовців готова до розгортання в Україні на тлі побоювань, що Росія готова вторгнутися до свого сусіда. Підрозділи SAS та парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до країни протягом кількох годин.

Факт № 4 – 14 листопада поточного року із США в Україну доставлено 80 тонн боєприпасів. Це вже четверте постачання в рамках допомоги Вашингтона з безпеки на суму 60 млн доларів, яку нещодавно виділили Україні.

Факт №5 - 16 листопада поточного року відбулася зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова із державним секретарем Великобританії з питань оборони Беном Уоллесом. Темою зустрічі стало посилення двосторонньої співпраці між Україною та Британією. Обидві сторони уточнили, що Україна та Велика Британія залишаються стратегічними партнерами у сфері безпеки та оборони, які мають спільне бачення протидії викликам та загрозам сьогоднішнього дня та повністю віддані справі забезпечення миру та безпеки в Європі, захисту спільних цінностей та свобод.

PS Короткий висновок – Британці та США своїх не кидають. Є всі підстави припустити, що обсяги постачання військової техніки та озброєння для потреб ЗСУ тільки наростатимуть.