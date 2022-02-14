Аксьонова можуть "попросити" з поста "глави" Криму

Політолог Тарас Березовець вважає, що дні "прем'єр-міністра" окупованого Криму Сергія Аксьонова полічені, ймовірно, його чекає швидка відставка через провал боротьби з пандемією COVID-19 і розкрадання коштів.
«Система охорони здоров'я окупованого Криму не впоралася з пандемією коронавірусу. Не вистачало ліжко-місць для госпіталізації, не вистачало персоналу та медтехніки, було безліч інших проблем. І головним об'єктом критики став Сергій Аксьонов, в першу чергу, за розкрадання на «коронавірусному фронті». Проти нього працювали й центральні російські ЗМІ, й преса окупованого півострова, велися кампанії в соціальних мережах. І складається враження, що за результатами цієї пандемії може настати фінальний момент для Аксьонова на посаді «голови» Криму», враховуючи, що невдоволення в його адресу з боку Кремля було досить.
Крім того, «кішка пробігла» між Сергієм Аксьоновим і так званим «спікером парламенту» Криму Володимиром Константиновим. Схоже, Константинову вдалося перевести весь негатив на Аксьонова та зробити його головним винним і в провалі підготовки, і в провалі самої боротьби з пандемією. Не виключаю, що Аксьонова зараз можуть прибрати.
Також було багато скандалів з «виборами» в окупованому Криму, було багато претензій, Кремль залишився незадоволений. Аксьонова та Константинова курують різні групи в Москві. У випадку з Аксьоновим, його покровителями завжди вважалося ГРУ РФ, а у випадку з Константиновим - це більше політичні групи в Росії, тісно не пов'язані зі спецслужбами».
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