Аксьонова можуть "попросити" з поста "глави" Криму

17:47 23 вересень Київ, Україна

Політолог Тарас Березовець вважає, що дні "прем'єр-міністра" окупованого Криму Сергія Аксьонова полічені, ймовірно, його чекає швидка відставка через провал боротьби з пандемією COVID-19 і розкрадання коштів.