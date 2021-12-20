Айдер Муждабаев: Трирічний син політв'язня був убитий?

22:35 27 липень Київ, Україна

Тіло трирічного Муси Сулейманова було знайдено у вигрібній ямі на території будинку його батька, кримського політв'язня в РФ.

Трагедію прокоментував Айдер Муждабаев, російський і український журналіст, блогер, медіаменеджер, відомий своїми емоційними висловлюваннями.

Орфографія і пунктуація збережені (прим. ред).

"Тепер - факти щодо обставин трагедії, які я бачу. Дитина не міг зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням - якраз для захисту дітей.

Поки ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита. Якщо так, то, за логікою, такий маленький дитина фізично не міг туди потрапити. Тим більше - стрибнути туди і «за собою» закрити кришку таким чином, щоб не було нікому помітно. Тому що цю яму кримськотатарські волонтери (яких всього в селищі було близько 10 000) перевіряли з самого початку, але були 100-відсотково впевнені в тому, що хлопчика там просто не може бути, тому що яма після трагедії, за попередніми відомостями, - повторюю - була закрита. Тому і відкачали її, тільки коли перевірили всі навколо і не знайшли хлопчика.

Тому я не вірю в "офіційну" версію окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно ... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчика вбили.



Для чого? З метою тиску на його батька, кримського татарина, якого окупанти, як традиційно кримських татар, звинувачують в "тероризмі". Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе і інших кримчан. І я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, тортури і вимоги ФСБ від нашого політв'язня.

Вічна пам'ять невинному дитині, мої співчуття батькам, рідним і всім, хто всі ці дні вірив, допомагав. "