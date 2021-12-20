Айдер Муждабаев: Трирічний син політв'язня був убитий?

22:35 27 липень Київ, Україна

Тіло трирічного Муси Сулейманова було знайдено у вигрібній ямі на території будинку його батька, кримського політв'язня в РФ.

Трагедію прокоментував Айдер Муждабаев, російський і український журналіст, блогер, медіаменеджер, відомий своїми емоційними висловлюваннями.

Орфографія і пунктуація збережені (прим. ред).

"Тепер - факти щодо обставин трагедії, які я бачу. Дитина не міг зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням - якраз для захисту дітей.

Фото: Айдер Муждабаев поделился своим отношением к смерти трехлетнего сына политического заключенного в РФ.

Поки ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита. Якщо так, то, за логікою, такий маленький дитина фізично не міг туди потрапити. Тим більше - стрибнути туди і «за собою» закрити кришку таким чином, щоб не було нікому помітно. Тому що цю яму кримськотатарські волонтери (яких всього в селищі було близько 10 000) перевіряли з самого початку, але були 100-відсотково впевнені в тому, що хлопчика там просто не може бути, тому що яма після трагедії, за попередніми відомостями, - повторюю - була закрита. Тому і відкачали її, тільки коли перевірили всі навколо і не знайшли хлопчика.

Тому я не вірю в "офіційну" версію окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно ... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчика вбили.

Для чого? З метою тиску на його батька, кримського татарина, якого окупанти, як традиційно кримських татар, звинувачують в "тероризмі". Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе і інших кримчан. І я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, тортури і вимоги ФСБ від нашого політв'язня.

Вічна пам'ять невинному дитині, мої співчуття батькам, рідним і всім, хто всі ці дні вірив, допомагав. "