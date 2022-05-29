Дуже давно стало зрозуміло, що словам рашистів вірити не можна. Вони суперечать самі собі, а інформація, що доноситься з екранів телевізорів, розрахована на малоосвічене населення, яке легко піддається зомбуванню. Після того, як західні санкції були введені, не залишалося сумнівів, що це повільна та болісна смерть для російського виробництва та економіки загалом. Але навіть коли наслідки санкцій почали бути помітними серед звичайних рашистів, вони говорили “як це добре” і дякували Путіну. Щоправда, за що, не зрозуміло.

Водночас “бункерний” особисто зателефонував прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, щоб попросити зняти санкції. Однак бункерна істота не була б собою, якби ці благання не виглядали як шантаж. Захопивши українське зерно, окупанти створили світову продовольчу кризу і тепер говорять про те, що готові допомогти, в обмін на зняття санкцій.

Крім того, глава МЗС РФ Лавров закликав країни Африки чинити тиск на Захід, щоб обмеження з рашистів було знято, оскільки за його словами, саме західні лідери разом з Україною винні в тому, що голодує африканський континент.

Санкції дуже сильно діють на агресора. Зараз вони всіма силами намагаються не лише їх зняти, а й перешкодити запровадженню нафтового та газового ембарго. Тотальна корупція рашистів сприяє погіршенню становища країни.