Агресор – країна-паразит

Не маючи нічого свого, окупанти чинять подібно до сарани – “виїдають” все те, що інші створювали власними силами. Це стосується не лише нерухомості, копалин ресурсів, а й продовольства.

Після початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували десятки фермерів України та вивезли на свою територію понад 400 тис. тонн зерна. Оскільки більшість земель у країні-агресорі не придатна для вирощування сільгосппродукції, а із запровадженням санкцій окупанти втратили можливість імпортувати насіння, вони вирішили, що найкращим способом заповнити втрати стане банальне пограбування. Згадуючи манери кремлівського керівництва, не дивно, що рекет залишається основним методом вирішення всіх проблем цієї країни.

Тим не менш, крадучи продовольство з України, рашисти скоюють черговий військовий злочин, наслідком якого може стати голод у багатьох державах світу. Звинувачуючи українців у “нацизмі”, окупанти діють так само, як і фашисти під час Другої світової війни, коли зерно з України вивозилося поїздами до Німеччини.