Аграрний бізнес - виживуть найсильніші

20:39 19 серпень Київ, Україна

Проміжні підсумки агросезону 2020 гірше, ніж очікувалося і провиною тому не стільки коронакрізіс, скільки погодні умови.

Так вважає аграрний експерт, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса



"Тепла і безсніжна зима, холодна весна з сильними опадами на півночі і заході і повною відсутністю дощів на півдні і південному сході, змусили багатьох аграріїв суттєво переглянути свої статті витрат.



Урожай пшениці за фактом виявився набагато нижчим за очікування. Втрати варіюються від майже 90% на півдні України до 15-20% - на півночі і заході.



Всі надії були на кукурудзу і соняшник. Але вже зараз можна сказати, що і врожай кукурудзи в більшості областей України буде мінімум на 30% нижче очікування. По соняшнику зараз складно говорити, але ситуація може бути не така критична як по кукурудзі та сої.



Якщо додати до цього низькі ціни на більшість позицій, то можна сказати, що рік буде випробуванням для всіх. Вижити зможуть тільки найсильніші і не закредитовані компанії.



Що стосується допомоги від влади, то її ніхто не чекає, розуміючи, що у держави немає не тільки грошей, а й чіткого вектора розвитку аграрної політики ".