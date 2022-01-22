Аграрні перспективи та плани уряду

21:10 07 вересень Київ, Україна

Уряд прийняв низку рішень, здатних допомогти в розвитку національного аграрно-промислового комплексу.

Аналітик українського аграрного ринку Марія Колесник проаналізувала їх:



"Вважаю позитивною заяву Дениса Шмигаля, що уряд починає уніфікувати нормативну базу для екологічно безпечного зрошення, поливу та водовідведення. Всі ми стали свідками, яких збитків зазнали аграрії через посуху. На півдні вона триває вже два роки, а в цьому сезоні фіксується і в центральних областях. Особливо нестача вологи вдарила по пізнім культурам. Так, наше агентство було змушене саме через вплив цього фактора знизити прогноз виробництва кукурудзи з майже 39 до 34 млн тонн зерна. Необхідність зрошення, особливо на півдні нашої країни, з урахуванням останніх кліматичних змін, є вкрай актуальною. Водночас це поки тільки заяви. А ось чи побачимо ми конкретні кроки в цьому напрямку - покаже вже наступний рік.



Що стосується зміни правил здешевлення кредитів для аграріїв, то, на мій погляд, тут є як позитивні, так і негативні аспекти. В цілому механізм здешевлення кредитів працює непогано - і аграрні компанії, які користуються кредитними ресурсами, завжди позитивно про нього відгукуються. Той факт, що прийнято рішення надати можливість суб'єктам агропромислового комплексу отримувати здешевлення кредитів в кількох банках, робить систему більш гнучкою, а значить, і зручною. Водночас розширення кола одержувачів такої підтримки та долучення до неї переробних підприємств без збільшення обсягів бюджетних надходжень і при наявності дефіциту грошей - призведе до зловживань і перекосів.



Виникає питання, кого ми будемо відносити до переробних підприємств? Виробників олії, борошна, м'яса тощо? Чи потребують вони такої ж підтримки, як агровиробники, які несуть на собі всі кліматичні та цінові ризики? Як на мене, це питання вкрай суперечливе. Воно розмиває обсяг підтримки саме для аграріїв.



З приводу прийняття рішень, спрямованих на стимулювання діяльності фермерських господарств, то прописано все правильно. А ось як буде працювати на практиці, час покаже. Сімейні ферми та молоді фермери отримують підтримку практично у всіх розвинених країнах, а значить, такий крок, зроблений Україною, просуває нашу країну ближче до цивілізованого світу".