Адаптивний карантин - порятунок для економіки

З 21 жовтня будуть введені нові правила пересування пасажирів міжобласних рейсів. Це стосуватиметься як наземного, так і повітряного транспорту. Для пересування необхідно буде мати довідку про повну вакцинацію для «червоних» обласних зон або документ про часткову вакцинацію для «жовтих» зон. В обох випадках альтернативою може стати пройдений ПЛР-тест, не більше ніж за 72 години до поїздки. Також, влада країни планує встановити пункти експрес ПЛР-тестів на вокзалах.

Ці заходи в першу чергу спрямовані на те, щоб уберегти населення від масової захворюваності на коронавірус. Також такі заходи повинні допомогти вберегти систему охорони здоров'я від колапсу. Важливо й те, що такий підхід не дозволить зруйнувати економіку України, адже другого повного локдауну країна не витримає.

Уряд запевняв, що не вводитиме примусову вакцинацію, проте на ділі видно зовсім інше. Хоча за великим рахунком, примусом це назвати не можна. Такий підхід - це швидше стимулювання до необхідних заходів. Положення посилює ще й те, що з боку Росії, в рамках проведення гібридної війни, регулярно відбуваються вкидання інформації про небезпеку вакцинації. Необхідно розуміти, що інформація не має під собою логічно обґрунтованих фактів і спрямована тільки на залякування жителів України. Відмова від вакцинації призведе до більшої кількості хворих, що погіршить становище багатьох секторів економіки країни. Карантинні обмеження в Україні відрізняються від заходів, застосовуваних в ЄС і США. У західних країнах вони набагато жорсткіші. Тому нам слід поступово приймати правила, що вводяться урядом, щоб убезпечити себе, своїх близьких і оточуючих нас людей.