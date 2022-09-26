Адаптивний карантин - спроба влади балансувати з реакцією суспільства

В Україні діє адаптивний карантин
, але за останніми показниками, у Львівській, Волинській та Закарпатській областях можуть впровадити жорсткі обмеження, саме в цих регіонах значно збільшилася кількість нових випадків COVID-19
. Політолог Олексій Якубін розповів, як змінювалося ставлення українців до обмежень.
«Ми можемо виділити кілька етапів. Перший етап - це на початку березня і квітня, до травня. Це початковий етап коронакрізіса. Суспільство було в шоці, був великий рівень довіри до роботи ключових державних інститутів і до президента. По суті, Зеленський взяв на себе функцію спікера в цій ситуації. Тоді навіть після першої хвилі соціологія показувала, що довіра до Зеленському зросла. Цей етап характеризувався жорсткими заходами: припиненням роботи транспорту, зупинкою торгівлі та бізнесу, але в суспільстві була готовність виконувати заборони, навіть незважаючи на болісні наслідки. Ми побачили, що ключові компанії дотримувалися заборон. Це пов'язано з тим, що влада показала, що може перебувати у фокусі подій та інформувати суспільство про ситуацію », - сказав Якубін.
Політолог додав, що введення «адаптивного карантину» пов'язане з тим, що влада намагається балансувати з реакцією суспільства на економічні труднощі, що виникли після трьох місяців карантину.
«Потім ситуація почала змінюватися: баланс між економікою і здоров'ям почав зміщуватися все ж в сторону економіки. Це стало відбуватися тому, що ситуація насправді може тривати не один місяць і частина людей почали шукати можливості, щоб підтримувати своє фінансове становище. Уже на початку травня було видно, що значна кількість компаній зі сфери послуг не повернеться до роботи. Ми це побачили, коли третина таких підприємств не була відкрита. Вони, по суті, не пережили карантин. Плюс почало змінюватися громадська думка щодо карантину. Люди зажадали компенсатори в разі продовження карантину або пом'якшення карантину. Я думаю, що зараз влада намагається виробити баланс між громадською думкою і впровадженими заходами. Те, що ми з вами чуємо про так званому адаптивному карантині, якраз зображує таку ідею. Тобто уряд виконує аналітичну роль і передає відповідальність на місця », - резюмував Олексій Якубін.
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