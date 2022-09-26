Адаптивний карантин - спроба влади балансувати з реакцією суспільства

14:50 24 червня Київ, Україна

В Україні діє адаптивний карантин , але за останніми показниками, у Львівській, Волинській та Закарпатській областях можуть впровадити жорсткі обмеження, саме в цих регіонах значно збільшилася кількість нових випадків COVID-19 . Політолог Олексій Якубін розповів, як змінювалося ставлення українців до обмежень.

«Ми можемо виділити кілька етапів. Перший етап - це на початку березня і квітня, до травня. Це початковий етап коронакрізіса. Суспільство було в шоці, був великий рівень довіри до роботи ключових державних інститутів і до президента. По суті, Зеленський взяв на себе функцію спікера в цій ситуації. Тоді навіть після першої хвилі соціологія показувала, що довіра до Зеленському зросла. Цей етап характеризувався жорсткими заходами: припиненням роботи транспорту, зупинкою торгівлі та бізнесу, але в суспільстві була готовність виконувати заборони, навіть незважаючи на болісні наслідки. Ми побачили, що ключові компанії дотримувалися заборон. Це пов'язано з тим, що влада показала, що може перебувати у фокусі подій та інформувати суспільство про ситуацію », - сказав Якубін.

Політолог додав, що введення «адаптивного карантину» пов'язане з тим, що влада намагається балансувати з реакцією суспільства на економічні труднощі, що виникли після трьох місяців карантину.