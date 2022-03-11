Абсурду рашистів немає межі

Окрім "фахівця" Ігоря Кирилова, про "біолабораторії в Україні" заявив і Сергій Лавров, голова МЗС рашистів. За словами керівництва окупантів, у цих “лабораторіях розроблявся вірус, який мали розносити птахи та кажани на територію РФ та прилеглих країн”. Ще абсурднішим є твердження, що “вірус точково вражає” росіян.

Такий сценарій, мабуть, не спадав на думку навіть письменникам-сюрреалістам. Це просто не вкладається в голові і виникає лише одне питання: "Як таке можна було придумати?" і “Хто у здоровому глузді у це може повірити?”.

Проте переважна частина путіністів перебуває в зомбованому стані і легко може повірити в такі казки, адже про це говорять по телевізору офіційні представники влади. Тим не менше, провівши хоч трохи критичний аналіз сказаного, стане зрозуміло, що вірус, як такий, не вибирає, кого вражати. Тим більше немає таких технологій, які були б здатні програмувати вірус вбивати лише росіян. А до “таємних біолабораторій в Україні під керівництвом США”, тоді можна віднести всі дослідницькі центри крові, боротьби з коронавірусною інфекцією, центри вірусології, зокрема, кафедри в медичних університетах, які займаються науковою діяльністю.

Відштовхуючись від того, що зомбі в країні-агресорі вірять усьому, що говорять по телевізору, не виключено, що незабаром можна буде спостерігати, як тисячі рашистів у себе в містах будуть ганяти та вбивати птахів. Нагадує ситуацію 1958 року, коли китайський правитель Мао Цзедун наказав усьому народу ганяти горобців, які, за підрахунками компартії, з'їдали в рік таку кількість зерна, якого вистачило, щоби прогодувати 35 млн людей. У ході “досліджень” стало ясно, що горобці не можуть перебувати у повітрі довше 15 хвилин. Тому Мао Цзедун наказав усім бити в тази, гонги, кричати і не давати сідати птахам на землю, щоб пернаті втомлювалися і падали мертво. Як не дивно, це спрацювало, і величезна кількість птахів була знищена.

Враховуючи той абсурд, який доноситься з “ротів” пропагандистів та політичних діячів окупантів, заклик вбивати птахів виглядає не таким малоймовірним найближчим часом.