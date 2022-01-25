Абсурд законів

14:04 08 травень Київ, Україна

Схоже, що на думку Путіна, може бути лише одна історія. Та, яка особисто йому подобається. Все інше – від лукавого. Та ще й переслідується законом…

Голова комітету Держдуми з культури депутат Олена Ямпільська, Олександр Жуков (обидва представляють «Єдину Росію») і сенатор Олексій Пушков внесли до Держдуми законопроект про заборону публічного ототожнення ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Цей законопроект вносить поправки в закон «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Пропонується заборонити ототожнювати в публічних виступах, ЗМІ та інтернеті «цілі, рішення і дії керівництва СРСР, командування, військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування, військовослужбовців нацистської Німеччини і країн осі, які були встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу». Також пропонується заборонити заперечувати вирішальну роль «радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії Союзу РСР при звільненні країн Європи».

Законопроект носить абсурдний характер. Незрозуміло, до кого саме і як можна буде застосовувати заборону. Поки новому законопроекті немає ніякого сенсу: незрозуміло, що може вважатися саме «ототожненням» і в якій мірі можна буде «недооцінити» внесок СРСР у перемогу.

Росіянам чітко провели «червоні лінії» пам’яті. Окреслено коло того, про що думати можна і навіть потрібно, і ті думки, які ні в якому разі не повинні відвідувати голови пересічних громадян. Будь-які філософствування і навіть документально аргументовані міркування про причини і приводи Великої Вітчизняної війни, про радянську дипломатію та сумнівність її кроків - тепер заборонені під страхом кримінального покарання.

31 березня Рада федерацій вже схвалила пакет законів з поправками до Кримінального кодексу (КК РФ) і Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП РФ), що посилюють покарання за поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни та про ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тепер за ці правопорушення громадянам загрожує штраф до 3 млн руб., примусові роботи або позбавлення волі на строк до трьох років. При скоєнні злочину через ЗМІ або інтернет штрафи становитимуть від 2 млн до 5 млн руб. або позбавлення волі до п'яти років.

Для юросіб штраф за публічне поширення відомостей, що виражають неповагу до пам'ятних дат Росії, пов'язаним із захистом Вітчизни, в тому числі через інтернет або ЗМІ, складе від 3 млн до 5 млн руб.

Такі ж штрафи введені за публічну образу пам'яті захисників Вітчизни, приниження честі і гідності ветеранів ВВВ, заперечення рішень Нюрнберзького трибуналу і реабілітацію нацизму. Автором поправок виступила Ірина Ярова.

Мабуть найважливіше в новому законопроекті це найсуворіше табу на порівняння радянського і нацистського режимів. Як кажуть, «на злодії шапка горить». Раз є сувора заборона - значить, є що порівняти. Більш того, ймовірність виявити багато спільного настільки велика, що не тільки історикам і обивателям, але навіть самим законодавцям стає не по собі. Кремль отримає від цього закону зовсім зворотній ефект. Тепер тисячі людей зацікавляться - а що ж малося на увазі? Що порівнювати? Мабуть «творці» законопроекту не чули про ефект Стрейзанд, - коли знаменита актриса подала в суд на фотографа, який сфотографував її будинок, - і таким чином тільки ледачий не поцікавився, а що за будинок такий у неї!

Очевидно, що сучасна Росія з точки зору ідеологічних заборон все ближче до СРСР. Керівництво Росії настирливо намагається поставити законодавчий заслін, як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, «образам на адресу наших дідів і прадідів, огидним спекуляціям на нашій Перемозі». Але ніякими, навіть найжорстокішими, законами неможливо змусити людину відчувати повагу і подяку.

Та Кремль забуває одну відому всім річ: історія і література - це створення людського духу, а значить, - вільні. І жоден депутат на світі не може заборонити історику або письменникові писати те, що ті вважають за потрібне. Як не зможе примусом заставити людину не думати і не порівнювати!

А порівнювати є що. Наприклад, Президент Узбекистану Шавкат Мірзийоєв виплатить ветеранам Великої Вітчизняної війни до 9 травня по 85 тисяч рублів. Ще щедріше виявився глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, від нього ветерани отримають по 174 тис. Російський ... Путін виявився куди «бідніший» середньоазіатських колег і дає лише по 10 тисяч. Чи це не є справжньою образою для дідів і прадідів, яких так «захищає» влада Кремля.