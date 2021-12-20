Абітурієнти з ОРДЛО не можуть виїхати на підконтрольні території

08:21 15 липень Київ, Україна

Абітурієнти з Донбасу не можуть виїхати з непідконтрольних територій через карантин, оголошеного в "Л / ДНР".

Про це написав донеччанин в ТКГ, журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає "Міжвідомчий штаб". А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

На думку журналіста, "а бітуріентов спеціально тримають в неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вузах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що надходити треба в "університети ДНР".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу до українських вишів жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.