А ми підемо на «Захід»

Поки світові ЗМІ заявляють про відведення російських військ від українського кордону, Росія і Білорусь готуються до «суто оборонним» спільних навчань «Захід - 2021» в яких візьмуть участь близько 200 тисяч військовослужбовців. Для відбиття агресії зазіхнули на територіальну цілісність Союзної держави, був придуманий умовний противник. Ключове слово «придуманий», і все інше придумано, оскільки нападати на Білорусь чи Росію ніхто не збирається, а обгрунтувати стягування 900 одиниць бойової техніки, половина з якої може ненавмисно прилипнути десь біля кордону, як-то треба.

Навчання планується провести з 10 по 16 вересня, але підготовка до них ведеться вже з лютого цього року, коли в Мінську була проведена штабне тренування за участю командного складу ЗС РФ.

Далі в березні відбулася плануюча конференція, яка регламентувала формат участі іноземних військовослужбовців. Стало відомо, що від держав-членів ОДКБ, ШОС і всяких співчуваючих в навчаннях візьмуть участь ще близько 2000 військових.

У травні на рівні штабів якраз вирішувалися питання логістики, розміщення і забезпечення іноземного військового контингенту.

Далі починається найцікавіше. Починаючи з липня заплановано проведення цілої серії заходів, в числі яких три спеціальних вчення на території Білорусі. Здається мені, що стягувати техніку в райони проведення навчальних заходів почнуть вже в червні, а там дивись, і приживуться ще 150 танків де небудь в районі Бреста. До слова, з п'яти полігонів, які візьмуть вчення, чотири, а саме Обуз-Лесновского, Брестський, Доманівський та Ружанський, знаходяться саме в Брестській області, ну і Чепелєва в Гродненській. Відразу стає зрозуміло, від якого «умовного противника» зібралися захищатися Москва і Мінськ.

Переговори Лукашенко з Путіним 29 травня в Сочі також підтверджують, що рівень військового співробітництва між країнами і без навчань досить високий. За підсумками сочинської зустрічі одіозний лідер Білорусі заявив, що існуюча концепція військової безпеки Союзної держави передбачає перекидання російських військ на територію Білорусі протягом доби. Місця розміщення, будь-то аеродроми або бази, вже визначені. Так в загальному ніхто і не сумнівався з цього приводу. Думаю «бацька» навіть був скромним, при гострій необхідності, солдатський чобіт залишить «російський слід» вже до вечора дня звернення за допомогою.

Навчання пройдуть в два етапи. На першому етапі планується відпрацьовувати питання управління Регіональної угрупованням військ при відбитті агресії проти Білорусі. Другий етап включає застосування вже Коаліційної угруповання при відновленні територіальної цілісності Росії. В ході навчань танки будуть прасувати дев'ять російських полігонів і зрозуміло все вони розташовані в чутливому для нас регіоні.

Однією з особливостей навчань є намір керувати з єдиного центру з використанням єдиної системи управління угрупованням. Ось і думайте в чиїх руках зосередиться таку силу-силенну військ і техніки у наших кордонів.