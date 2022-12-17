А чи є ядерна зброя в Росії?

19:12 17 грудня Київ, Україна

Путін завжди каже навпаки. Обіцяючи не проводити мобілізацію в Росії – він її проводить. Говорить про те, що російська армія не завдає ударів по цивільній інфраструктурі України – через якийсь час уже хвалить військових за те, що вони це роблять. Обіцяє, що терміновиків не залучатимуть до бойових дій – сотні матерів звертаються з проханнями вивести їхніх синів з України.

Що ж стосується ядерного удару? Важко порахувати скільки разів Путін погрожував застосувати зброю масового ураження, чи це тактичного чи навіть стратегічного типу. Більше того, умови, що раніше висуваються, на кшталт "удару за руйнування Кримського мосту", "удари по Кримському півострові", "обстріл російської території" або "обстріл території анексованої РФ" вже не раз приводилися ЗСУ в життя.

Деякі експерти почали припускати, що Путін просто не має ядерної зброї. Або воно є, але перебуває у неналежному стані. Так чи інакше, бункерний дід досі його не застосував, хоча він та його пропагандистська оточення неодноразово говорили зовсім інше. А незмінна звичка Путіна говорити одне, а потім робити зовсім інше лише підкріплює впевненість у тому, що ядерна зброя ніколи не буде використана путіністами.