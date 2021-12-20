А Блок мав рацію ...

11:49 26 березень Київ, Україна

Вікно в Європу, яке з великими труднощами прорубав Петро Перший, закрив Путін ... Ні, не закрив, а забив цвяхами ненависті Кремля до європейських цінностей і демократичного шляху розвитку країн. Імперії не потрібен такий шлях. У неї своє бачення цінностей і свобод. На жаль, політика Путіна і Ко. через підконтрольні ЗМІ негативно впливає на свідомість громадян Росії. Ще недавно нерухомо, здавалося б, переконання більшості жителів Росії - відчуття себе європейцями, частиною великої Європи - тепер істотно розхитане. По крайней мере, відповідні результати показують соціологічні опитування. У чому причини таких змін суспільної свідомості і до яких наслідків це може призвести?



Днями «Левада-Центр», який визнаний в Росії іноземним агентом, але при цьому - один з провідних соціологічних центрів країни, опублікував результати дуже цікавого і тривожного опитування. Згідно з ним, частка людей, які вважають Росію європейською країною, стрімко скорочується. Якщо у вересні 2008 року їх було 52%, то в серпні 2019 - вже 37%, тобто скоротилося на 15 відсотків за 10 років. Однак за наступні півтора роки - до лютого 2021 - їх частка впала ще на вісім відсотків, до 29%. Число тих, хто вважає себе європейцем, теж скорочується: 35% - в 2008, 33% - в 2019, 27% - в 2021.



Таку ситуацію спровокувало те, що, завдяки «агіткам» Кремля, у всіх своїх бідах, від економічної стагнації до зростання соціальної напруженості всередині країни, звинувачує «санкційні» політику Євросоюзу і США, країни Заходу перетворилися в очах пересічних росіян на «зло», з яким вони не хочуть себе ідентефікувати.



Складається враження, що Кремль не розуміє того факту, що реальної, повноцінної альтернативи відносинам з Європою в Росії немає і не буде. Це стосується і політики, і економіки, і науково-технічної сфери та освіти, і багатьох інших областей. Кремлю треба було б терміново зупинити ворожу риторику і почати серйозний діалог про майбутнє відносин Росія - Європа. Чверть століття після закінчення холодної війни повинні були б навчити владу Росії реально дивитися на речі і не підміняти довгострокові національні інтереси кон'юнктурним «шараханням».

За останні роки росіяни зазнали занадто багато розчарувань. Розчарування в економіці країни, міжнародних відносинах Росії з світовим співтовариством, зневіра у власних «фіктивних» перспективи, розчарування у владі. «Розчарування Європою» - це спроба «інформаційної машини» Кремля «знайти крайнього» і перевести на нього всі свої гріхи і провали.



Прокремлівські ЗМІ постійно мусують думка про те, що «Європа стала іншою». Що «ліволіберальні європейські еліти вступили на шлях системної боротьби з класичними, консервативними і стійкими європейськими цінностями. І використовують в цій боротьбі вкрай непривабливі інструменти: радикальний фемінізм, принципова відмова від асиміляції мігрантів, втрачені чорному нацизму (рух Black Live Matters) і т. П. »



Тому не дивно, що частка росіян, які асоціюють країну з Європою, а себе - з європейцями, неухильно скорочується. Питання в тому, що станеться в той момент, коли вона досягне критичного мінімуму? Коли з Європою себе буде асоціювати тільки вузький політичний клас в великих містах? З якою глобальної ідеєю буде себе асоціювати глибинна Росія? Посилить країну її «самовіпілювання» із загальноєвропейського дискурсу і вигнання з загальноєвропейських інститутів?



Хоча, можливо, і мав рацію Олександр Блок, так охарактеризував Росію:



«Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,

С раскосымы и жадным глазами »