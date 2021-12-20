93/2021. Надія на справедливість

11:47 25 березень Київ, Україна

Днями Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 Глава держави підписав 12 березня 2021. З самого початку війни на фронт пішли тисячі українців-добровольців, але деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства. Сотні добровольців опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу.



За даними правозахисників, найчастіше добробатівців звинувачують в злочинах, скоєних в зоні АТО, причому переважно в 2014 році. Це незаконне носіння зброї, викрадення людей групою осіб, застосування тортур, незаконне заволодіння автомобілями, участь або створення організованого злочинного угруповання.

Значна кількість кримінальних справ порушено тому, що конфлікт на Донбасі кваліфікується як "антитерористична операція", хоча насправді слід говорити про військові дії. Йде справжня війна. А фактично прокурори застосовують статті Кримінального кодексу, призначені для мирного часу.



Бійці добровольчих батальйонів затримували сепаратистів, хоча за законом не мають права це робити, це - справа міліції і СБУ. Але це був час, коли значна частина співробітників правоохоронних органів, СБУ в Донецькій і Луганській областях перейшли на сторону самопроголошених республік, вони не виконували своїх обов'язків, як в мирний час. Добробатівцям ні на кого було сподіватися, окрім як на себе. І вони частково взяли на себе функції силових структур, тим самим не дозволивши розширити зону конфлікту на південь, захищаючи своїми діями українську територію. Тепер ці їхні дії кваліфікуються як "незаконне позбавлення волі" людини.



Також відомі випадки, коли кримінальні справи взагалі відкривалися за заявами сепаратистів, в'їжджали з неконтрольованих Києвом територій Донбасу і писали заяви в міліцію. Тобто, заява на добробатівця міг написати будь-яка людина, який вважає, навіть безпідставно і бездоказово, себе постраждалим від дій захисників України.



Судова система не досконала. За сім років фактичної війни накопичилося багато справ, для справедливого вирішення потребують додаткових заходів і не аби які зусилля. В країні немає воєнного стану, є антитерористична операція. Оскільки немає стану війни, не можна застосовувати статті про військових злочинах. Тому прокуратура користується статтями про загальні кримінальні злочини. Але це не правильно. Довгий час з початку збройної агресії на сході України і анексії Криму не були враховані певні обставини і не прийняті відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців і добровольців. Тому за дії, спрямовані на захист своєї країни, їм часто «світять» реальні терміни ув'язнення. Такі справи потрібно додатково аналізувати, звертати увагу на ті моменти, які не були враховані в ході попереднього розгляду і прийняття судового рішення.



Рішення про створення Консультативної ради було прийнято Володимиром Зеленським з урахуванням соціальної напруги і запиту суспільства на доступ до справедливості та об'єктивного розгляду кримінальних проваджень та судових рішень у справах захисників України. До її складу увійдуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники і громадські діячі. Для отримання допомоги і консультацій до роботи ради будуть залучатися урядові та неурядові, в тому числі міжнародні, організації.



Керівником Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України Президент призначив Олену Вербицьку. Черкаська волонтер, голова благодійного фонду «З вірою в себе», більше п'яти років здійснювала захист прав військовослужбовців та добровольців. Протягом останніх шести років Олена Вербицька працювала на посадах радника начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, радника заступника Глави Адміністрації Президента України, координатора силового блоку - генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, радника Генерального прокурора України. Справжня патріотка України, ця молода жінка, мабуть, як ніхто, розуміє всю складність питання правового захисту військовослужбовців та добровольців, захищають Україну від зовнішнього агресора, і необхідність справедливого судочинства з урахуванням всіх об'єктивних чинників.



«Завдяки тому, що громадськість і депутати звернулися до Президента України і він підтримав цю ініціативу, створюється майданчик, на якій за одним столом будуть присутні і депутати, і представники потерпілої сторони, і органи виконавчої влади. Тобто буде відбуватися комунікація, створилася тільки завдяки Президенту України. До цього ми писали запити, довго чекали відповіді, а тут буде можливість працювати більш ефективно », - резюмувала Олена Вербицька.