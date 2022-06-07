7-й пакет санкцій на підході

Темпи прийняття 6-го пакету санкцій дещо сповільнилися порівняно з попередніми 5-ма. Проте ЄС вдалося врегулювати розбіжності та дійти згоди. На черзі 7-а збірка обмежень. Агресор докладатиме неймовірних зусиль для того, щоб Європейський союз не відмовився від російського газу і залучить абсолютно всіх своїх лобістів до ЄС. Тим не менш, не дивлячись на всі труднощі, газова голка буде вийнята з "вен" країн Європи.

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що робота над 7-м пакетом почалася і ЄС готова закуповувати 50 млрд кубометрів зрідженого газу у США або Катару, збільшити постачання на 10 млрд існуючими трубопроводами і почати старанніше задіяти альтернативні джерела енергії. Крім того, ще у 2021 році посли ЄС організували низку зустрічей щодо збільшення постачання газу з країн Південного Кавказу та Близького Сходу.

Невідомо, як довго члени Європейського союзу прийматимуть новий пакет обмежень проти агресора, однак зрозуміло одне, робота в цьому напрямку триває і постачання російського газу також незабаром припиниться, як і нафти..