7 років терору мавпи з гранатою

19:23 07 квітень Київ, Україна

Сім років війни, ... 7 квітня 2014 проросійські бандформування за підтримки російських найманців проголосили створення так званої Донецької Народної Республіки. Сім років горя, страху і зубожіння людей, яким не пощастило залишитися на окупованій території. Сім років надії на врегулювання конфлікту і повернення до нормального життя в складі України.

І Росія ніяк не вгамується. Схоже, що Кремль готовий піти на загострення конфлікту. Українська розвідка має докази підготовки масштабних провокацій на Донбасі з боку Росії. Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України. Також відомо, що російські дипломатичні представництва за кордоном і засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації про нібито агресивні дії ЗС України та "миротворчі" заходи РФ у відповідь.

Росія знову, як і мавпа, стає на задні лапи а передніми піднімає над головою палицю і голосно кричить. Мавпи завжди так роблять, щоб здаватися вище і сильніше, і таким чином підірвати бойовий дух супротивника.



За останній місяць концентрація російських військ на кордоні з Україною стала максимальною з періоду 2014-2015 років, коли на Донбасі тривала активна фаза конфлікту. Таку масштабну передислокацію сил з віддалених регіонів не можна пояснити локальними навчаннями, як це робить російська влада - тільки стратегічними. При цьому близькі для ВС РФ стратегічні маневри «Захід-2021» повинні початися тільки у вересні, тобто тільки через п'ять місяців.

Втім, експерти Conflict Intelligence Team поки не бачать ознак того, що російські війська готуються безпосередньо до вторгнення в Україну. На думку розслідувачів, своїми діями Москва планує лише «залякати українське керівництво, а також перевірити на міцність нову американську адміністрацію». Ескалація конфлікту в Донбасі є демонстрацією Америці і Європі, що вони безсилі перед військовою силою і воювати не стануть. Нарешті, особиста помста Байдена за «вбивцю».

Насправді, Росія боїться Америку і НАТО. На черговому пропагандистському шабаші на росТВ Володимир Соловйов всерйоз почав обговорювати - щоб такого зробити, щоб не допустити «війська НАТО» на Донбас. На що один з його гостей, ні секунди не сумніваючись, запропонував взяти і підірвати ядерну бомбу десь в океані. Божевільні ідеї божевільних людей ...

Кремль розуміє, що «продати» таку війну населенню Росії буде вкрай складно. Зараз не 14-й рік, і об'єднуватися навколо Путіна бажаючих якось не видно. Населення Росії не підтримає влада, якщо вона вирішить розгорнути новий етап військової агресії проти України. Про це в коментарі порталу Guildhall заявив екс-депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов.

У той же час самі росіяни масово виступають проти війни з Україною. Ця гостра тема не пройшла повз російських користувачів соцмереж. У топ актуальних тем Twitter 2 квітня вийшов хештег нетвойне _сУкраіной - росіяни ставлять його в постах, закликаючи Кремль не допустити військового конфлікту з Україною.

Будь-яке «гаряче» загострення в Донбасі гарантує Росії довгострокові і негативні наслідки в економіці країни. І як би виборця не вчили голосувати «на пеньках», результат восени для партії влади може виявитися несподівано сумний. І це в тому випадку, якщо голодний народ не знесе чинну владу до виборів.

На жаль, ескалація навколо Донбасу дуже сильно нагадує розвиток подій навколо Карабаху перед загостренням і війною. Тоді теж все йшло неспішно, але по наростаючій і без особливих пауз. Взагалі в таких обставинах ризики стають все менш передбачуваними і керованими. Путін розуміє, що Росія в Донбасі буквально «загрузла». Якщо Росія зважиться на повноцінне вторгнення - Україна отримає всю необхідну допомогу від Заходу і ніякої «блискавичної і переможної» просто не може бути. А залишити Донбас Путін теж не може від страху втратити всю свою потенційну перевагу на міжнародній арені в ролі «вождя Імперії».

Загалом, поки ситуація досить стабільна, але з яскраво вираженим трендом в одну сторону. Мовою пропаганди це називається «гра м'язами». І першу скрипку тут грає Кремль. Росія знову, як і мавпа, стає на задні лапи а передніми піднімає над головою палицю і голосно кричить. Мавпи завжди так роблять, щоб здаватися вище і сильніше, і таким чином підірвати бойовий дух супротивника.