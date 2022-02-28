5 способів стати багатшими

09:52 06 жовтень Київ, Україна

Кожен хоче бути успішним і фінансово незалежним. Багато хто хоче витрачати і не рахувати. Хтось прагне отримувати і не напружуватися. Чи це можливо?



Як домогтися фінансової стабільності та незалежності, як заробляти гроші? Аналітики виділили п'ять простих способів, якими може скористатися кожен.



Більше заробляти



Мабуть, один з ключових моментів будь-якої фінансової стратегії - менше витрачати й більше заробляти. А значить, необхідно дивитися на проблему ширше: вчитися розподіляти і інвестувати гроші, накопичувати їх, шукати додаткові джерела доходу і перейти до фінансового планування життя.



Наприклад, взяти на себе додаткові обов'язки на поточному місці роботи або знайти підробіток і зайнятися фрілансом.





Змінити оточення



Оточення грає важливу роль в житті людини, тому необхідно правильно сформувати коло спілкування і оточити себе союзниками: людьми, які можуть поділитися досвідом і знаннями, тими, хто може дати корисну пораду.



Оточення впливає і на те, скільки ми споживаємо і як в цілому відчуваємо себе в соціумі. Аналітики радять орієнтуватися на людей, чиї фінансові стратегії вам імпонують і кого ви хотіли б наслідувати.



Вкладатися в свій розвиток



Саморозвиток - звичка всіх успішних людей. Постійно підвищуйте свою кваліфікацію, не відмовляйтеся від участі в семінарах, тренінгах, конференціях. Так ви не тільки отримаєте додаткові знання, а й заведете корисні знайомства.



Ну а читання, це давно не секрет, допомагає шукати і генерувати нові ідеї.



Жити скромніше і не купувати зайвого



Одна з головних фінансових помилок - купувати речі, які не потрібні. Нова модель смартфона або, наприклад, автомобіля - це, звичайно, добре, але і попередня версія була не гіршою, а навіщо тоді витрачати більше.



Живіть скромніше, обходьтеся малим. Змініть ставлення до споживання в цілому. Може, краще купити одну дорогу, але якісну річ, ніж багато дешевих. Експерти радять усвідомити силу малих чисел і рахувати кожну витрачену копійку.



Ризикувати з розумом



Підприємці вважаються людьми, які люблять ризикувати. Але це не зовсім так. Людина, у якої в руках гроші і влада, ретельно продумує свої дії і приймає зважені рішення. І, так, буває, помиляється. Але зате вона знає про те, що найцінніший актив - це час, і великі звершення не бувають випадковими.