4 умови успішної податкової амністії

19:25 24 вересень Київ, Україна

Що потрібно для того, що президентський проєкт закону про нульову декларацію (амністія капіталів), став ефективним?

Своєю думкою поділився голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.



"В ідеалі "нульова декларація" може мати два бюджетних результати.



Результатом першого етапу (фактично мова йде про податкову амністію) є фіскальний ефект від разових платежів як умови легалізації відповідних коштів - без передбаченого чинним законодавством покарання.



Результатом другого етапу є збільшення фіскальних надходжень за допомогою тих, хто легалізував відповідні кошти (реалізація принципу "всі платять все").



В цілому вважається, що успіх податкової амністії визначається низкою умов.



По-перше, чітке визначення мети, предмета амністії - повна або вибіркова (повна амністія вважається більш ефективною) та її механізму.



По-друге, впевненість учасників програми амністії в тому, що надана ними інформація не стане приводом для майбутніх санкцій.



По-третє, уникнення негативного впливу амністії на податкову дисципліну чесних платників податків. Адже амністія є фактично певною пільгою для амністованих.



По-четверте, спосіб визначення обсягів коштів, що підлягають амністії. Це може бути як самооцінка, так і спеціальний аудит.



І останнє. Податкова амністія має на меті стимулювати добровільне дотримання відповідних законодавчих вимог в майбутньому. І тут ми знову підходимо до проблем функціонування української податкової системи в цілому і податкового адміністрування зокрема".