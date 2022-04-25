Covid-19 уражує російську провінцію

Путін, який живе один в безмікробному просторі підмосковної вілли, захищеної від Covid-19 товстим пластиковим тунелем, що зрошує відвідувачів засобом дезінфекції, здається, не знає або не хоче знати, як борються з хворобою його одноплемінники. Але ж ситуація в провінційних російських лікарнях залишається важкою. Саме там, в провінції, епідемія уражує сильніше за все, від Криму до Сибіру, де місцева влада скаржиться на брак ліків і лікарів. Під час першої хвилі близько половини хворих припадало на Москву. Восени ситуація зовсім інша: зараз три чверті заражень зачіпають провінцію. Однак протягом кількох місяців відносного перепочинку нерівність продовжує збільшуватися. Столиця побудувала на базі виставкових центрів п'ять величезних тимчасових коронавірусних госпіталів, покликаних полегшити навантаження на лікарні. Зображення цих блискучих і добре обладнаних центрів контрастують з картинками з регіонів.

Росія, яка переживає коронавірус, розкривається через тремтячі об'єктиви мобільних телефонів, в коротких епізодах, що показують застарілу систему охорони здоров'я. Тут одні хворі лежать на підлозі, інші в коридорах лікарень. Там в морзі на підлозі лежать купи чорних поліетиленових мішків. Тут знову зневірені фельдшери швидкої допомоги бачать, як їхнім літнім пацієнтам відмовляють в госпіталізації... У місті Залізногірськ Красноярського краю жителі змушені в складчину купувати градусники для місцевої лікарні. В Омську фельдшери на знак протесту привозять пацієнтів з коронавірусом до будівлі регіонального МОЗ. В Архангельську пацієнти оголосили голодування, вимагаючи ліків, в Ульяновську на 400 пацієнтів є один лікар, медсестра повинна робити по 600 ін'єкцій в день. В апаратах ШВЛ не вистачає кисню... Розташована в середній смузі Росії Івановська область входить в перелік тих, хто визнає, що більше не знає, де зберігати тіла померлих - при цьому там з початку епідемії зареєстровано всього 213 смертей. Десятки таких відео, що заполонили інтернет, стали настільки кричущими, що вже зараз кілька медичних установ заборонили використовувати мобільні телефони, а Міністерство охорони здоров'я, зі свого боку, заборонило лікарям без дозволу висловлювати свою думку в ЗМІ.

Такі труднощі в регіонах зовсім не дивні. У галузі охорони здоров'я розрив між Москвою і провінцією величезний. У столиці зосереджено найсучасніше обладнання, а також набагато більша кількість медперсоналу. У регіонах, навпаки, у багатьох лікарнях не вистачає всього - від каналізації до фарби для стін. Начальство більше не в змозі що-небудь організувати, хіба що може за допомогою нарахування зарплат чинити тиск, щоб медпрацівники не наговорили зайвого. У середу губернатор Володимирської області відзначився тим, що проілюстрував карикатуру на наявні регіональні диспропорції. Захворівши на Covid-19, він поїхав лікуватися в приватну клініку в Москві, розташовану на відстані 250 км. Спочатку Володимир Сипягін спробував це заперечувати, але потім пояснив, що не хоче займати дорогоцінне місце в лікарні в своєму регіоні.

Починаючи з весни, простежується ще одна тенденція: по всій країні тисячі медпрацівників звільняються попри надання премій урядом, в той час, як багато інших в пошуках кращого заробітку з провінції вважали за краще переїхати в Москву або Санкт-Петербург.

Контраст між російським центром і регіонами продовжує поглиблюватися, в той час, як Росію загрожує захопити друга хвиля пандемії.