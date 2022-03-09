COVID-19 може спровокувати втрату слуху. Дослідження

Вже доведено, що коронавірус впливає на організм безліччю способів - від втрати смаку і запаху до пошкодження органів. Як заявляють експерти з Університетського коледжу Лондона, COVID-19 може також впливати на слух.
Про це, за даними дослідників, свідчить історія 45-річного пацієнта з астмою, який потрапив в реанімацію з підтвердженим коронавірусом і лікувався, зокрема, "Ремдисивіром" і внутрішньовенними стероїдами.
"Через тиждень після виписки з реанімації у нього з'явився тінітус (дзвін у вухах), а потім - втрата слуху в лівому вусі", - йдеться в повідомленні.
За словами експертів, ніякі призначені пацієнту ліки не могли привести до погіршення слуху. Сам хворий проблем зі слуховими проходами або барабанними перетинками раніше не мав.
Подальші дослідження показали, що у чоловіка спостерігалося сенсоневральне зниження слуху в лівому вусі. З частковим успіхом це лікували стероїдами.
Відзначається, що подібний випадок є першим на території Великобританії. Водночас чимало подібних повідомлень надходить з інших країн.
Про це, за даними дослідників, свідчить історія 45-річного пацієнта з астмою, який потрапив в реанімацію з підтвердженим коронавірусом і лікувався, зокрема, "Ремдисивіром" і внутрішньовенними стероїдами.
"Через тиждень після виписки з реанімації у нього з'явився тінітус (дзвін у вухах), а потім - втрата слуху в лівому вусі", - йдеться в повідомленні.
За словами експертів, ніякі призначені пацієнту ліки не могли привести до погіршення слуху. Сам хворий проблем зі слуховими проходами або барабанними перетинками раніше не мав.
Подальші дослідження показали, що у чоловіка спостерігалося сенсоневральне зниження слуху в лівому вусі. З частковим успіхом це лікували стероїдами.
Відзначається, що подібний випадок є першим на території Великобританії. Водночас чимало подібних повідомлень надходить з інших країн.
Експерти відзначають, що порушення слуху у пацієнтів з COVID-19 вимагають раннього виявлення та термінового лікування, тому що поки невідомо, як саме коронавірус впливає на ці органи чуття.
Доктор Стефанія Кумпа передбачає, що SARS-CoV-2 "потрапляє в клітини внутрішнього вуха і викликає їхню загибель або змушує організм виділяти цитокіни, які можуть бути токсичними для внутрішнього вуха".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі