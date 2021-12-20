COVID-19 може привести до масової міграції людей

19:51 24 липень Київ, Україна

На думку глави Міжнародного Червоного Хреста Джагана Чапагейна, викликаний коронавірусів криза може стати причиною масової міграції людей.

За словами Чапагейна, він глибоко стурбований вторинними наслідками пандемії, тому що закриття кордонів і карантини через коронавируса привели до того, що мільйони людей опинилися в злиднях.

"У багатьох країнах ми все частіше спостерігаємо наслідки, що впливають на засоби людей до існування і продовольчу ситуацію", - говорить генеральний секретар Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Він зазначає, що вже багато людей зіткнулися з нелегким вибором: піддадуться ризику зараження або залишитися без їжі. Чапагейн попереджає, що відчаєм, що з'явилося через пандемію, може мати далекосяжні наслідки.

"Ми розуміємо, що багато людей, які втратили засоби для існування, як тільки відкриються кордони, вирішать мігрувати. Ми не повинні дивуватися, якщо в найближчі місяці і роки відбудуться масштабні зміни в міграції ", - відзначає експерт.

Чапагейн закликає надати негайну підтримку, щоб зменшити відчай людей, так як зростання міграції призведе до численних "трагедіями на цьому шляху", включаючи загибель людей на морі, торгівлю людьми і їх незаконної експлуатації.

"Вартість підтримки мігрантів під час транзитів і, звичайно ж, коли вони досягають країни призначення, набагато більше, ніж підтримка людей в питаннях заробітку, освіти, охорони здоров'я в їх власній країні", - додав глава Червоного Хреста.

Він також засудив зусилля деяких країн з придбання вакцин тільки для своїх громадян.