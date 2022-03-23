COVID-19, антибіотики та самолікування. Думка лікаря - інфекціоніста

Якщо ви відчули втому і нездужання, не варто поспішати і приймати антибіотики. Навіть в разі виявлення у себе симптомів коронавірусу, лікар-інфекціоніст Євген Дубровський не рекомендує вдаватися до допомоги антибіотиків.
За словами лікаря, пневмонія розвивається не у всіх. Відповідно, не всім показане призначення антибіотиків. Раннє, необґрунтоване, нераціональне їхнє використання шкодить пацієнту і затягує термін одужання.
"Профілактичне" призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого і вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", - додав інфекціоніст.
Лікар не радить самостійно приймати антибіотики, тому що це погіршує природні захисні сили імунітету, сприяє появі власних антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів.
Хворим на COVID-19, яких не госпіталізували, при появі незрозумілих або небезпечних симптомів, а також при відсутності поліпшення вже на 5-6 добу, Дубровський радить не панікувати, а звернутися до лікаря за кваліфікованою допомогою. "Подальше самолікування неефективне", - підкреслює він.
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