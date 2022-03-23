COVID-19, антибіотики та самолікування. Думка лікаря - інфекціоніста

10:44 29 жовтня Київ, Україна

Якщо ви відчули втому і нездужання, не варто поспішати і приймати антибіотики. Навіть в разі виявлення у себе симптомів коронавірусу, лікар-інфекціоніст Євген Дубровський не рекомендує вдаватися до допомоги антибіотиків.

"COVID-19 - респіраторний вірус. Антибіотики на нього не діють. У лікуванні коронавірусної хвороби очікувати ефекту від них - марно. Але є інші супутні моменти, коли призначення буде цілком коректним і необхідним. У багатьох перебіг захворювання досить легкий. Але певна група переносить його важко, оскільки порушено базовий стан імунної системи. На це впливає маса чинників. В основному це набуті проблеми з імунітетом і важкі супутні захворювання. На фоні зниженого імунітету швидко приєднується бактеріальна флора і розвиваються пневмонії. Саме в контексті появи бактеріальної пневмонії і призначаються антибіотики", - розповів Євген Дубровський.

За словами лікаря, пневмонія розвивається не у всіх. Відповідно, не всім показане призначення антибіотиків. Раннє, необґрунтоване, нераціональне їхнє використання шкодить пацієнту і затягує термін одужання.



"Профілактичне" призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого і вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", - додав інфекціоніст.



Лікар не радить самостійно приймати антибіотики, тому що це погіршує природні захисні сили імунітету, сприяє появі власних антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів.

"Порушені терміни і схема прийому антибіотика не вбивають бактерії, а лише загартовують останніх і роблять дуже небезпечними в майбутньому. Нарешті, аж ніяк не покращують прогноз або перебіг захворювання. На COVID-19 антибіотики не діють!"- додав лікар.

Хворим на COVID-19, яких не госпіталізували, при появі незрозумілих або небезпечних симптомів, а також при відсутності поліпшення вже на 5-6 добу, Дубровський радить не панікувати, а звернутися до лікаря за кваліфікованою допомогою. "Подальше самолікування неефективне", - підкреслює він.