Завтра долар трохи подешевшає і буде дорівнювати 27,25 грн

Тривале зростання іноземної валюти змінилося другим днем незначного зміцнення української гривні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 6 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2724,97 гривні (-0,0407 грн);
- 100 євро - 3226,23 гривні (-0,1109 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 1 копійку - до 27,31 гривні за долар. Курс в покупці знизився також на 1 копійку - до 27,29 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 32,31 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2724,97 гривні (-0,0407 грн);
- 100 євро - 3226,23 гривні (-0,1109 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 1 копійку - до 27,31 гривні за долар. Курс в покупці знизився також на 1 копійку - до 27,29 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 32,31 гривні за євро.
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