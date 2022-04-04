Завтра долар трохи подешевшає і буде дорівнювати 27,25 грн

19:27 06 липня Київ, Україна

Тривале зростання іноземної валюти змінилося другим днем незначного зміцнення української гривні.

Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 6 липня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2724,97 гривні (-0,0407 грн);



- 100 євро - 3226,23 гривні (-0,1109 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 1 копійку - до 27,31 гривні за долар. Курс в покупці знизився також на 1 копійку - до 27,29 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 9 копійок - до 32,31 гривні за євро.