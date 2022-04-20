Завтра долар і євро подорожчають на 2 копійки

Завтра, 22 липня, долар і євро щодо гривні подорожчають на 2 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 21 липня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
100 доларів США - 2724,05 (+0,02 грн);
100 євро - 3206,07 (+0,0263 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на три копійки, до 27,25 гривні за долар, курс в покупці - до 27,23 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на вісім копійок, до 32,11 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
100 доларів США - 2724,05 (+0,02 грн);
100 євро - 3206,07 (+0,0263 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на три копійки, до 27,25 гривні за долар, курс в покупці - до 27,23 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на вісім копійок, до 32,11 гривні за євро.
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