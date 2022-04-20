Завтра долар і євро подорожчають на 2 копійки

19:24 21 липня Київ, Україна

Завтра, 22 липня, долар і євро щодо гривні подорожчають на 2 копійки.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 21 липня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

100 доларів США - 2724,05 (+0,02 грн);

100 євро - 3206,07 (+0,0263 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на три копійки, до 27,25 гривні за долар, курс в покупці - до 27,23 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на вісім копійок, до 32,11 гривні за євро.