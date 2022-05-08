Завтра, 4 серпня, курси євро і долара практично не зміняться

Завтра вартість європейської валюти знизиться менше, ніж на 1 копійку.
Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 3 серпня.
Таким чином, офіційні курси долара і євро трохи знизилися після невеликого зростання напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2684,11 гривні (-0,0033 грн);
- 100 євро - 3189,13 гривні (-0,0119 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 1 копійку - до 26,88 гривні за долар, в покупці зміцнився також на 1 копійку - до 26,86 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 3 копійки - до 31,89 гривні за євро.
Таким чином, офіційні курси долара і євро трохи знизилися після невеликого зростання напередодні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2684,11 гривні (-0,0033 грн);
- 100 євро - 3189,13 гривні (-0,0119 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара виріс на 1 копійку - до 26,88 гривні за долар, в покупці зміцнився також на 1 копійку - до 26,86 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 3 копійки - до 31,89 гривні за євро.
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