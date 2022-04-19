Завтра, 21 липня, долар і євро залишаться на тому ж рівні

20:22 20 липня Київ, Україна

Курси валют на середу, 21 липня, залишаться практично незмінними.

Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 20 липня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



100 доларів США - 2722,05 (+0,0073 грн);



100 євро - 3203,44 (+0,0031 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара не змінився - 27,22 гривні за долар, курс в покупці - до 27,20 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок, до 32,03 гривні за євро.