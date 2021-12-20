Завтра, 18 березня, долар дорівнюватиме 2769,78 гривні

Гривня щодо долара і євро незначно подешевшала, на міжбанківському ринку, навпаки - піднялася в ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 17 березня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2769,78 гривні (+0,0453 грн);
- 100 євро - 3298,53 гривні (+0,0221 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,73 гривні за долар, курс в покупці - до 27,71 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки, до 33,02 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2769,78 гривні (+0,0453 грн);
- 100 євро - 3298,53 гривні (+0,0221 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,73 гривні за долар, курс в покупці - до 27,71 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки, до 33,02 гривні за євро.
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