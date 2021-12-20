Вечірній курс валют на міжбанку на 8 квітня

19:56 08 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро набрав 4 копійки на продажу і на покупці, долар просів на 2 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9300-27,9500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1780-33,1990 грн/євро, торги по рублю - 0,3634-0,3638 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,30 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,83-27,90 гривні, євро - 32,90-33,10 гривні.