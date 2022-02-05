Вечірній курс валют: міжбанк, готівковий і «чорний» ринок

19:12 17 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар пішов вниз, втративши 4 копійки на обох операціях, євро залишився незмінним в покупці, а в продажу просів на 2 копійки.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5600-27,5800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4495-33,4738 грн/євро, торги по рублю - 0,3728-0,3734 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50-27,61 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,52 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,55-27,63 гривні, євро - 33,10-33,35 гривні.