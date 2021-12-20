Валюти злетіли: курс на міжбанку на вечір 7 квітня

20:50 07 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро і долар різко пішли вгору, євро набрав 18 копійок на покупці і продажу, долар виріс на 10 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,8600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0460-33,0698 грн/євро, торги по рублю - 0,3587-0,3591 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,72-27,90 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,11 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,77-27,90 гривні, євро - 32,77-33,08 гривні.