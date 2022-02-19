Валюти кинулися вниз: курс на вечір 21 травня

19:55 21 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро впав, втративши 16 копійок на купівлі і на продажу, долар просів на 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4550-27,4750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5692-33,5909 грн/євро, торги по рублю - 0,3730-0,3734 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39-27,58 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,65 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,50-27,55 гривні, євро - 33,25-33,55 гривні.