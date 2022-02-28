Валюти кинулися вниз: курс валют на вечір 2 червня

18:07 02 червень Київ, Україна

Міжбанк закрився падінням обох валют, долар втратив по 8 копійок на купівлі і на продажу, євро втратив 11 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3950-27,4150 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4438-33,4682 грн/євро, торги по рублю - 0,3718-0,3722 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,30-27,50 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,58 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,33-27,40 гривні, євро - 33,10-33,40 гривні.