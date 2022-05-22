Валюти попрямували вниз: вечірній курс валют на міжбанку

18:25 17 серпня Київ, Україна

До закриття торгів на міжбанку долар впав на 5 копійок на покупці і продажу, євро просів на 14 копійок в покупці і на 13 копійок в продажу.

Нагадаємо, 16 серпня торги завершилися в діапазоні 26,7350-26,7550 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,4777-31,5013 грн/євро, торги по рублю - 0,3639-0,3643 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65-26,82 гривні. Євро купують по 31,25 гривні, продають по 31,58 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,72-26,90 гривні, євро - 31,25-31,55 гривні.