Валюти впали: курс на міжбанку на вечір 22 квітня

18:27 22 квітень Київ, Україна

Закриття міжбанку ознаменувалося стрімким падінням обох валют: долар втратив 18 копійок на купівлі і продажу, євро втратив 25 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0900-28,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,8231-33,8444 грн/євро, торги по рублю - 0,3673-0,3677 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,94-28,13 гривні. Євро купують по 33,50 гривні, продають по 33,85 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,96-28,05 гривні, євро - 33,53-33,70 гривні.