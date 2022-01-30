Валюти просіли: курс на міжбанку на 11 травня

11:48 11 травень Київ, Україна

У порівнянні з 7 травня (останній банківський день) до відкриття міжбанку 11 травня долар втратив 6 копійок на купівлі і на продажу, євро просів на 5 копійок на обох операціях.



Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7400-27,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,6264-33,6506. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3758-0,3762.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64-27,85 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,70 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,70-27,80 гривні, євро - 33,33-33,60 гривні.