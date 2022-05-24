Валюти продовжили падіння: курс на вечір 18 серпня

18:14 18 серпня Киев, Украина

До закриття торгів на міжбанку валюти синхронно пішли вниз: долар і євро втратили 3 копійки на купівлі і на продажу.

Нагадаємо, 17 серпня торги завершилися в діапазоні 26,6700-26,6900 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 31,2999-31,3233 грн/євро, торги по рублю - 0,3628-0,3632 грн/руб.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63-26,80 гривні. Євро купують по 31,15 гривні, продають по 31,50 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,72-26,85 гривні, євро - 31,12-31,40 гривні.