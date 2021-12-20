Валюти продовжили падіння: курс на міжбанку 7 грудня

19:53 07 грудень Київ, Україна

Міжбанківський валютний ринок закрився падінням валют, долар втратив 2 коп. на купівлі і продажу, євро опустився на 13 коп. на обох операціях.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23-27,40 грн. Євро купують за 30,65 грн, продають по 31,00 грн.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,25-27,35 грн, а євро по 30,70-30,83 грн.