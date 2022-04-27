Валюти пішли вгору: курс на вечір 28 липня

18:50 28 липня Київ, Україна

До закриття міжбанківського валютного ринку долар виріс на 7 копійок на обох операціях, євро додав 3 копійки на покупці і 2 копійки на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8500-26,8700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,6964-31,7200 грн/євро, торги по рублю - 0,3642-0,3646 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80-26,99 гривні. Євро купують по 31,58 гривні, продають по 31,90 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 26,90-27,05 гривні, євро - 31,55-31,83 гривні.