Валюти пішли вгору: курс на вечір 10 червня

19:13 10 червень Київ, Україна

До закриття міжбанку євро зріс на 8 копійок на купівлі і на 7 копійок на продажу, долар додав 3 копійки на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0750-27,0950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9394-32,9610 грн/євро, торги по рублю - 0,3748-0,3754 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00-27,19 гривні. Євро купують по 32,80 гривні, продають по 33,15 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,05-27,14 гривні, євро - 32,80-33,00 гривні.