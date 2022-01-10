Валюти пішли вниз: курс на міжбанку увечері 26 квітня

19:16 26 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти кинулися вниз, євро просів на 17 копійок на купівлі і на 16 копійок на продажу, долар втратив 7 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8900-27,9100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,7245-33,7459 грн/євро, торги по рублю - 0,3722-0,3726 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-27,99 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,75-27,86 гривні, євро - 33,40-33,57 гривні.