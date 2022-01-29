Валюти пішли вниз: курс на міжбанку ввечері 13 травня

19:49 13 травень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар просів на 2 копійки на купівлі і продажу, євро втратив 2 копійки на покупці і 1 копійку на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6300-27,6500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4129-33,4343 грн/євро, торги по рублю - 0,3712-0,3716 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54-27,73 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,63-27,70 гривні, євро - 33,10-33,40 гривні.