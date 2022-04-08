Валюти пішли вниз: курс на міжбанку на 9 липня

11:18 09 липня Київ, Україна

Відкриття міжбанку ознаменувалося падінням валют: долар просів на 2 копійки на купівлі і на 3 копійки на продажу, євро втратив 11 копійок на покупці і 12 копійок на продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3000-27,3300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,3723-32,4079. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3645-0,3650.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16-27,35 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,40 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,21-27,30 гривні, євро - 32,11-32,35 гривні.