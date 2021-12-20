Валюти обвалилися: курс на міжбанку на вечір 5 квітня

20:18 05 квітень Київ, Україна

До закриття міжбанку долар і євро стрімко пішли вниз. Долар просів на 18 копійок на обох операціях, євро впав на 6 копійок на покупці і продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0100-28,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9089-32,9268 грн/євро, торги по рублю - 0,3662-0,3667 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,80-28,00 гривні. Євро купують по 32,65 гривні, продають по 33,00 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,76-27,85 гривні, євро - 32,55-32,90 гривні.