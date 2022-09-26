Різке падіння обох валют: курс на вечір 4 березня

20:57 04 березня Київ, Україна

До закриття міжбанку долар втратив 14 копійок на покупці і 12 копійок на продажу, євро впав на 21 копійку на купівлі і на 18 копійок на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8200-27,8350 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5314-33,5495 грн/євро, торги по рублю - 0,3767-0,3771 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65-27,89 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,60 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,60-28,02 гривні, євро - 33,15-34,80 гривні.