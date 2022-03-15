Офіційний курс валют від Нацбанку на середу, 16 червня

06:31 16 червня Київ, Україна

Національний банк України наполегливо продовжує піднімати національну валюту. Так, за даними НБУ, опублікованими на сайті банку, на середу, 16 червня, затверджений подальший підйом курсу гривні майже на 7 копійок щодо долара і майже на 9 копійок щодо євро.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривні за долар. У свою чергу курс євро на мінімумі з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 30 серпня - 32,42 гривні за євро.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2692,58 гривні (-0,0699 грн);

- 100 євро - 3261,66 гривні (-0,0887 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 11 копійок - до 27,04 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 11 копійок - до 27,02 гривні за долар. Курс євро в продажу підскочив на 14 копійок - до 32,78 гривні за євро.

Раніше Нацбанк назвав чотири чинники для зростання гривні. При цьому на національну грошову одиницю в першу чергу впливає нинішнє зростання цін на сировинних ринках.

Нагадаємо, за тиждень НБУ купив 750 млн доларів. Це більше, ніж за останні пів року.