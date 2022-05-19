Офіційний курс валют на 16 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

06:10 16 серпня Київ, Україна

Національний банк України визначив офіційні курси валют до гривні на 16 серпня, про що повідомив на своєму сайті. На цю дату НБУ постарався підняти курс вітчизняної валюти на 7,5 копійки по щодо долара і більш ніж на 2 копійки щодо євро.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче він був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривні за долар. У свою чергу євро знизився після зростання протягом двох днів підряд.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2669,31 гривні (-0,0755 грн);

- 100 євро - 3139,78 гривні (-0,0232 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара впав на 9 копійок - до 26,66 гривні за долар, в покупці просів також на 9 копійок - до 26,64 гривні за долар. Курс євро в продажу не змінився - 31,37 гривні за євро.

Раніше Нацбанк розповів про зміни в діяльності банків. За даними регулятора, фінустанови активно скорочують мережу філій і персонал, а також знімають банкомати і встановлюють POS-термінали.