Офіційний курс НБУ на 3 лютого

Нацбанк України на четвер, 3 лютого, встановив курс долара на рівні 28,38 грн. Курс європейської валюти – 32,14 грн.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, порівняно з попереднім днем, долар подорожчав на 7 копійок, а євро виріс на 26 копійок.
У середу, 2 лютого, діяли такі офіційні курси:
долар – 28,31 грн,
євро – 31,88 грн.
Таким чином, порівняно з попереднім днем, долар подорожчав на 7 копійок, а євро виріс на 26 копійок.
У середу, 2 лютого, діяли такі офіційні курси:
долар – 28,31 грн,
євро – 31,88 грн.
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