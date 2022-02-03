Офіційний курс НБУ на 3 лютого

20:49 02 лютий Київ, Україна

Нацбанк України на четвер, 3 лютого, встановив курс долара на рівні 28,38 грн. Курс європейської валюти – 32,14 грн.
 
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, порівняно з попереднім днем, долар подорожчав на 7 копійок, а євро виріс на 26 копійок.

У середу, 2 лютого, діяли такі офіційні курси:

долар – 28,31 грн,
євро – 31,88 грн.