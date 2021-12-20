Офіційний курс НБУ на 22 березня: долар дорівнюватиме 27,71 гривні

19:39 19 березень Київ, Україна

Нацбанк оприлюднив офіційні курси валют, які набудуть чинності в понеділок, 22 березня.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2771,84 гривні (+0,0356 грн);



- 100 євро - 3295,02 гривні (-0,0283 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку, до 27,72 гривні за долар, курс в покупці - до 27,70 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок, до 32,94 гривні за євро.